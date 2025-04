Von der Isolation zur Trendstadt: Tiranas einzigartiger Charme

Es ist Brutalismus und osmanische Architektur, es sind bombastische neue Moscheen und Kirchen, etwa jene der Mutter Teresa: Die mittlerweile heiliggesprochene Nonne mit dem unerschütterlichen Einsatz für die Armen wirkte zwar in Indien, war aber vom Balkan: „By blood, I am Albanian. By citizenship, an Indian. By faith, I am a Catholic nun. As to my calling, I belong to the world. As to my heart, I belong entirely to the Heart of Jesus“. Besser kann man das Gefühl der Mischung nicht ausdrücken.