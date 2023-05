Soviel würden deutsche Österreichurlauber für Nachhaltigkeit aufzahlen

Bis zu 40 Prozent

Auffallend sei auch das kritische Auge vieler gerade jüngerer Touristen bis zum Alter von 30 Jahren beim Thema Abfallvermeidung. „Da geht es um Plastikmüll, aber auch um die Verschwendung von Lebensmitteln“, sagte Sicking. Wenn ein Haus glaubwürdig vermittle, dass es sich viele Gedanken dazu mache und Konzepte habe, dann seien die Anhänger der Nachhaltigkeit bereit, 30 Euro pro Nacht mehr für das Doppelzimmer zu zahlen. Der Königs-Standard sei ein 100 Prozent klimaneutraler Beherbergungsbetrieb. In diesem Fall wären 47 Euro mehr pro Nacht im Doppelzimmer drin - angesichts des angenommenen Basispreises von 120 Euro also ein Plus von rund 40 Prozent.

Die Nachhaltigkeit, die nicht immer ganz scharf definiert sei, sei in der Reisebranche jedenfalls „die Devise der Stunde“, sagte die Tourismusforscherin an der Universität Linz, Herta Neiß. Ein zentraler Baustein sei die Mobilität. „Die Gäste möchten zumindest die Option haben, ohne eigenes Auto anzureisen oder sich vor Ort ohne das eigene Gefährt zu bewegen.“ Ein weiterer wichtiger Punkt sei das Einbeziehen der Einheimischen in die Konzepte. „Ein zu Viel an Touristen lässt das Gefüge irgendwann kippen“, so Neiß.