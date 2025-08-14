Ende der Drehkreuze: Sizilien will Zugang zu den Stränden erleichtern

Nie wieder Zäune und Drehkreuze entlang der Küsten von Sizilien: Die Region hat eine Richtlinie gebilligt, die neue Regeln für die Zugangskontrollsysteme der Strandbäder festlegt, die Teile der Strände gepachtet haben. "Der Zugang der Badegäste zum Strand darf in keiner Weise behindert werden. Die Bürger müssen jederzeit die Möglichkeit haben, frei und kostenlos zum Meer zu gelangen", so die Umweltbeauftragte der Region Sizilien, Giusi Savarino, laut Medienangaben.

Sie reagierte auf die Klage einiger regionaler Abgeordneter, die sich über Drehkreuze und Zäune beschwert hatten, die den Zugang zum Strand von Mondello bei Palermo verhindern. Zum spezifischen Fall eines Strandbades, das Drehkreuze am Eingang seiner Strände in Mondello nutzt, stellte Savarino klar: "Für die Drehkreuze gibt es keine Genehmigung der Behörden, sie müssen also entfernt werden."