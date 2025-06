Sängerfest im Baltikum: Den Weltfrieden herbeisingen

Der 23. August 1989 war der Anfang einer neuen Weltordnung – zumindest für die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen , damals Teil der Sowjetunion . Zwei Millionen Menschen reichten einander die Hände, bildeten eine 650 Kilometer lange Kette und stimmten verbotene patriotische Hymnen an. Diese „singende Revolution“ ging als Zeichen des gewaltfreien Widerstands in die Geschichte ein: Kraft ihrer Lieder konnten die drei baltischen Staaten der Sowjetunion die Unabhängigkeit abtrotzen. Heute sind sie EU-Musterschüler und überzeugte NATO-Mitglieder .

Gemeinsames Tanzen und Musizieren hielt schon immer Kultur und Sprache in Zeiten staatlicher Nichtexistenz und Unterdrückung am Leben; es dient(e) der Stärkung der Identität und des nationalen Bewusstseins. Das umfangreiche Liedgut wurde großteils mündlich überliefert: Allein in Lettland werden fast zwei Millionen verschiedene Dainas archiviert – so viele, wie es Einwohner gibt. Lieder voll Schmerz, Schwermut und Sehnsucht nach einer heilen, freien Welt. Themen sind das Leben, die Natur, Mythologie, Familie, Liebe – teils rührend naiv dargestellt.

Zehntausende Teilnehmer

Gewaltige Sängerfeste mit Zehntausenden Musikern und Tänzern halten dieses musikalische Erbe am Leben. Auf Estnisch heißen diese musikalischen Großevents Laulupidu, auf Lettisch Dziesmu Svētki und litauisch Dainų Šventė, das erste Liederfest fand 1836 in Riga (Lettland) statt. Seit 2008 sind sie UNESCO immaterielles Kulturerbe der Menschheit.