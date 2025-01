Insel der Quokkas: Rottnest, wo die Mini-Kängurus den Ton angeben

Man könnte natürlich Australiens entspannteste Metropole Perth besuchen, ohne einen Ausflug nach Rottnest Island einzuplanen. Wäre allerdings ein Fehler. Die kleine, nur knapp zwanzig Kilometer vor Perth liegende Insel gehört zu den spektakulärsten Orten ganz West-Australiens. Das liegt unter anderem an den hübschen dreiundsechzig Sandstränden der Insel – ziemlich üppig für nur rund dreihundert permanente Einwohner von Rottnest Island. Die Hauptattraktion der Insel aber gilt als eines der beliebtesten Instagram-Motive, die Australien zu bieten hat: Quokkas heißen die putzigen Mini-Kängurus in Kaninchengröße, die (fast nur) hier leben. Angeblich gibt es rund zehntausend von ihnen, was stimmen könnte, denn sie sind wirklich überall. In Bars, in Restaurants, selbst im Supermarkt stromern sie unbehelligt durch die Gänge.

Quokka-Kingdom

Hätte der niederländische Seefahrer Willem de Vlamingh besser hingeschaut, als er Rottnest Island 1696 entdeckte, hieße der Ort jetzt auch vermutlich nicht „Rattennest-Insel“, sondern Quokka-Kingdom. Die niedlichen Tiere haben keine natürlichen Feinde. So benehmen sie sich auch. Ihr Selbstbewusstsein speist sich offenbar aus den Begegnungen mit willenlosen Zweibeinern, die jauchzend mit gezückter Kamera vor ihnen auf die Knie fallen. (Bitte nicht füttern!)

Erreichbar ist Rottnest Island entweder mit den häufig verkehrenden Fähren aus Perth (Fahrtzeit dreißig bis fünfundvierzig Minuten). Spektakulärer ginge es mit dem Wasserflugzeug, das ab Perth nur fünfzehn Minuten braucht und gern noch eine kleine Sightseeing-Schleife mitnimmt. Autos sind auf Rottnest Island verboten. Wer die idyllische (aber meist windige) Insel erkunden möchte, kann das mit dem Fahrrad oder einem geliehenen Segway tun – Rottnest Island ist nur elf Kilometer lang und vier Kilometer breit. Eine Umrundung ist innerhalb von wenigen Stunden gut zu schaffen.