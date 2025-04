Polterabend mal ganz anders: Natur statt Klischee im Gesäuse

Ein Hundekopf, dessen Glupschaugen an zwei weibliche, sekundäre Geschlechtsmerkmale erinnern. Daneben: „Der AV Sipbachzell wünscht viele bergbegeisterte Kinder.“ Nur ein männliches Glied findet man am T-Shirt nicht. Obwohl darauf gewettet wurde, dass sich jemand diesen Spaß erlauben würde.

Pinke Tütüs und Plastik-Haarreifen mit billigem Schleier, Frauen mit glitzernder Scherpe, auf der groß „Team Bride“ gedruckt ist, kleine Bauchläden voller Schnapsfläschchen, die die Eheaspirantin verkaufen muss – wo steht geschrieben, dass Junggesellinnenabschiede so ablaufen müssen? Immer häufiger wird zu entspannten, oft auch antialkoholischen Bachelor(ette)partys in kleiner Runde und ohne Eskalation geladen, ein Dauerbrenner sind Thermenaufenthalte. Aber auch ein Wochenende in den Bergen ist ein guter Tipp. Zum Beispiel im Nationalpark Gesäuse.

Einmal anders feiern

In diesem Fall heißt die Braut Anna-Lena, 26 Jahre jung, Forstwirtin, und am Samstagvormittag lieber in der Natur als verkatert im Bett. So geht es Samstagsfrüh in kleiner Mädelsrunde los, Ziel ist das Gesäuse im Drei-Länder-Eck Steiermark, Niederösterreich und Oberösterreich. Der Plan: eine entspannte Wanderung zur Hesshütte und dort die Nacht verbringen. Nach dem Frühstück geht es hinunter zum – Überraschung – Rafting auf der Salza. Statt pinker Haarreifen gibt es geblümte Kappen, ein bisschen Kitsch muss sein.