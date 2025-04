In vielen Skigebieten geht die Wintersaison bis kurz nach Ostern (dieses Jahr also um den 20. April 2025). Andere haben sogar darüber hinaus geöffnet und Skibetrieb weit in den Frühling hinein. Vor allem in den höhergelegenen (Gletscher)-Skigebiete hat man gute Chancen sogar im Mai noch beschneite Pisten zu finden. Ein Überblick, wo man jetzt noch bis in den Frühling skifahren kann:

Hintertuxer Gletscher: Rund ums Jahr skifahren

Das Skigebiet im Tiroler Zillertal (bis 3.250 Meter) hat ganzjährig geöffnet. Das Skigebiet betont selbst, dass natürlich nicht an 365 Tagen dieselben Verhältnisse am Berg herrschen können. Die wärmeren Temperaturen im Frühling und Frühsommer verändern auch die Bedingungen auf den Pisten: in der Früh seien sie noch relativ hart, am Nachmittag können sie auch weich werden.