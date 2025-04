ÖAMTC: Urlaub auf vier Rädern – Tipps für den Roadtrip

Osterferien, Feiertage und verlängerte Wochenenden im Frühling: Jetzt ist die Zeit für Roadtrips durch Österreich oder Europa. Damit unterwegs alles reibungslos verläuft, sollten Autoreisende einiges beachten – von den richtigen Dokumenten über Verkehrsregeln bis hin zur technischen Vorbereitung des Fahrzeugs. Der ÖAMTC gibt Tipps.

Sind die Dokumente gültig?

Zur Grundausstattung bei einer Autoreise gehören: ein gültiger Führerschein, der Zulassungsschein und ein gültiges Reisedokument. Zusätzlich wird empfohlen, die e-card und die internationale Versicherungskarte (IVK) mitzunehmen, auch wenn diese innerhalb der EU nicht verpflichtend ist.

Außerdem dürfen im Auto Warnweste, Warndreieck und Verbandszeug nicht fehlen, vor allem in Österreich. Im europäischen Ausland können die Mitführpflichten für Pkw teils abweichen. "Vor Reiseantritt sollte man sich informieren, was in den jeweiligen Ländern verpflichtend mitgeführt werden muss. Wer nicht mit dem eigenen Auto unterwegs ist, sollte die Mitführpflichten auch bei der Übernahme des Mietwagens kontrollieren", rät die ÖAMTC Reiseexpertin Dagmar Redel.