New York: Warum Vielflieger hier auf dem Rollfeld schlafen

Sie landen in New York auf dem JFK-Flughafen, aber der Anschlussflug startet erst am nächsten Tag? Oder Sie sind ein Design-Kenner mit einem Hang zur Extravaganz? In beiden Fällen lockt eine Übernachtung in einem der merkwürdigsten Hotels der Welt. Das TWA-Building wurde vom weltbekannten finnischen Architekt Eero Saarinen zwischen 1956 und 1962 erbaut. Damals war das Hauptquartier der Trans World Airlines noch State of the Art, heute funktioniert es als eine spektakulär-nostalgische Erinnerung an die Zeiten, als Fluglinien wie Pan Am und TWA noch Stil und Glamour ausstrahlten.

Ein Traum für Airportspotter

Seit einigen Jahren wird das toprestaurierte Gebäude als Hotel genutzt. Schon von Weitem ist das elegant geschwungene, rot-weiße Gebäude gut zu erkennen. Auf dem Parkplatz vor der Eingangshalle stehen ein paar ramponierte Straßenkreuzer aus den Sechzigerjahren, so als ob die Corleones gerade erst zum Drive-by-Shooting vorbeigeschaut hätten. Schon nach dem ersten Blick ins weiß getünchte Hotelfoyer stellen sich Fragen: Kommen gleich Eva Pflug und Dietmar Schönherr um die Ecke, ist man versehentlich in den Kulissen von „Raumpatrouille Orion“ gelandet? Für Airportspotter dürfte es allerdings nichts Aufregenderes geben, als eine Nacht in einem der puristisch-nüchtern ausgestatteten Zimmer des Hotels zu verbringen.