Neues Portal: Zahlung der Touristengebühr in Venedig ab Karfreitag

Seit Dienstag ist das Portal aktiv, auf dem Touristen ihre Gebühr für den Tagesaufenthalt in der Stadt Venedig zahlen können. Unter https://cda.ve.it/it/ können Besucher alle Informationen zu Buchungen und Zahlungen erhalten, teilte die Gemeinde am Dienstag mit. Die Gebühr muss an 54 Tagen gezahlt werden.

Die Gebühr wird von 18. April (Karfreitag) bis 4. Mai und dann vom zweiten Wochenende im Mai bis 27. Juli 2025 jeweils von Freitag bis Sonntag und einschließlich des Nationalfeiertags am 2. Juni eingehoben. Dabei handelt es sich um Tage, an denen ein großer Besucherandrang erwartet wird. Die Maßnahme gilt wie im Jahr 2024 von 8.30 bis 16.00 Uhr. Die Gebühr beträgt fünf Euro. Für Personen, die erst vier Tage vor dem Besuch bis zum Zutrittstag selbst buchen, verdoppelt sie sich auf zehn Euro.

Hohe Strafen

Mit der Bezahlung laden sich Touristen über das Internet einen QR-Code aufs Handy. Andernfalls drohen bei Kontrollen in der Lagunenstadt bis zu 300 Euro Strafe. Es gab in der Testphase eine ganze Reihe von Ausnahmen: Einheimische, Hotelgäste und Kinder unter 14 Jahren beispielsweise mussten nichts bezahlen. Dabei soll es auch bleiben. Der ÖAMTC gibt auch Entwarnung hinsichtlich eines kolportierten Kontingents: In diesem Jahr ist keine Beschränkung der Online-Registrierungen oder eine Anpassung der Höhe des Eintrittsgeldes je nach Auslastung geplant.