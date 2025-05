Lili Paul-Concalli: „Im Zirkuszelt fühle ich mich zu Hause“

KURIER: Im Sommer startet die Roncalli-Zirkusshow in den Swarovski Kristallwelten. Das Motto ist dieses Jahr „Circus of Asia“.

Die Kristallwelten sind auch für Touristen ein Besucher-Highlight.

Das Schöne ist, dass im Park die Besucher durchwechseln. Wir haben fünfzehn Shows am Tag, so ist um jede Uhrzeit was los. Wir erwecken auch den äußeren Bereich zum Leben. Die Künstler sind den ganzen Tag da: Das Publikum kann sich unterhalten, Sachen ausprobieren. Sonst hat man im Zirkus mehr Distanz zum Publikum, auch um die Magie zu wahren. Aber in den Kristallwelten gibt es einen Blick hinter die Kulissen.