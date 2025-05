Kroatien: Viel Kitsch, aber günstiger Kaffee an der Crikvenica-Riviera

An der Crikvenica-Riviera baden Alt und Jung gemeinsam im Glück. Zwischen karstigem Hinterland und mediterraner Küste verströmt ein unprätentiöses Stück Adria die richtige Dosis an Urlaubsnostalgie.

Crikvenica-Riviera: Was früher als elitärer Rückzugsort für Betuchte galt, zieht heutzutage viele Familien an.

Crikvenica-Riviera bietet nostalgisches Urlaubsflair mit günstigen Cafés und klaren Kieselstränden.

Vielfältige Freizeitangebote von traditioneller Thalassotherapie bis zu Adrenalin-Parks und Wassersport.

Regionale Spezialität: Kvarner Scampi in verschiedenen Zubereitungen

Zu den Ersten, die das touristische Potenzial Crikvenicas erkannten, gehörte Ende des 19. Jahrhunderts der aus der ungarischen Linie der Habsburger stammende Erzherzog Josef. Seine Vision: eine Riviera für Betuchte, ähnlich der im altösterreichischen Abbazia. Was ihm die Umsetzung erleichterte: Die im Lauf der Jahre erworbene Reputation Crikvenicas als heilklimatischer Luftkurort. Oder, um den zeitgeistigen Marketingsprech zu bemühen: an Oasis of Wellbeing. Elitär oder abgehoben ist an diesem Abschnitt der Kvarner Bucht freilich längst nichts mehr.

© Andreas Jaros Erfrischend im Mai: Die Kvarner Bucht ist heute viel mehr als ein Luftkurort.

Speziell für Familien mit Kleinkindern kann es richtig vergnüglich werden. Reihenweise malerisch-liebliche Badeplätze, mit Betonplateaus, Treppen oder feinen, flach abfallenden Kieselstränden. Das Wasser ist – typisch Kroatien – einladend sauber und klar. Lauschige Café-Bars, Buffets und einfache Lokale servieren die kulinarische Mindestsicherung: Cevapcici, Pizza, Eis, Cola. Über allem schwebt ein unkompliziertes „Urlaub wie in den 1970ern“-Flair, auch wenn mittlerweile neuzeitlicher Kram wie Selfie- und Kuss-Spots Einzug gehalten haben.

Altes und Modernes Die mediterrane Uferpromenade lässt sich kilometerlang auskosten, vom Fischerhafen in Dramalj, Jadranovo bis Selce. Und en passant Villen mit K. u. K.-Touch und das von Erzherzog Josef ersonnene Belle-Epoque-Grand Hotel „Kvarner Palace“, das heuer 130-Jahr-Jubiläum feiert. Dann wieder Modernes und Design-Orientiertes wie das erst im Mai 2024 eröffnete, coole „Aminess Younique Narrivi“ in der Fußgängerzone im Zentrum von Crikvenica.

© Andreas Jaros Platzhirsch seit 130 Jahren: Der „Kvarner Palace“ im Belle-Epoque-Stil.

Erwachsene könnten sich vielleicht von der Hinweistafel „Thalassotherapie“ vom Weg abbringen lassen, bewegungshungrige Jugendliche finden Wassersport-Alternativen auf Mountainbike-Trails, beim Paintball-Geballere oder im „Adrenalin-Park“ mit Kletterparcours und Fußball-Käfig. Wer’s gemütlich und dennoch sehenswert mag, flaniert nach Selce. Für die Strecke gilt: Je näher das Ziel, desto eleganter, schicker das Riviera-Feeling. Das in einer grünen Oase, nur Schritte vom Wasser entfernte Fischrestaurant „Dida“ strahlt die Transformation perfekt aus.

Info Anreise Mit dem Zug ca. 10 Stunden (mit einem Umstieg). oebb.at Lage Etwa 220 km von der österreichisch-slowenischen Grenze entfernt im Norden Kroatiens. Infos auf rivieracrikvenica.com

Köstliche Scampi Als Spezialität der Region Kvarner und damit auch der Crikvenica-Riviera gelten die Kvarner Scampi, die von Insidern als die besten Kroatiens gewürdigt werden. Sie kommen sowohl in der ländlich konservativen als auch in der kreativen Küche auf den Tisch – in sämiger Weißweinsauce, roh mariniert, gegrillt oder ausgelöst in Pasta und Risotto. Weiter nach Selce, Kaffeepause im „Mali Marino“ mit Blick auf die schaukelnden Boote. Ein ausgezeichneter, einfacher Espresso Macchiato um 1,90 Euro erfreut doppelt. Mit dem Ausflugsschiff wird dann das urige, auf einem Felsen thronende Weindorf Vrbnik auf der Insel Krk angesteuert. Im Weingut „Nada“ mit Konoba in der stimmigen Altstadt schmeckt der Aperitif besonders gut – im Außenbereich wurden Fässer zu Stehtischen, und der Ausblick ist auch ohne Promille-Unterstützung berauschend.

Info Ausflüge

– Charmant ist der Weinort Vrbnik auf der Insel Krk

– Rijeka war 2020 Kulturhauptstadt

– Opatija mit der Küstenpromenade Lungomare und dem schicken „Keight“-Hotel (hilton.com) Hotel

Kvarner Palace: Seit 2013 im Besitz der Hoteliersfamilie Holleis aus Zell am See; riesiger Park, Beach Club und neuer Wohn- und Wellnessflügel mit Adults-Only-Bereich und Meerwasserpool. kvarnerpalace.info

Unsichtbar von der Panoramaterrasse aus, und doch nah beim Hafen schlummert ein weiterer flüssiger Schatz. Am Meeresboden ruht der preisgekrönte Sekt „Valomet“, hergestellt aus einer Sorte, der einheimischen Vrbnicka Zlahtina. Die Flaschen lagern in Stahlgitterboxen in dreißig Metern Tiefe, wo eine konstante Temperatur von zwölf Grad ideal für die Gärung ist. Ganz schön spritzig das alles, wenn man von Crikvenica aus tiefer in die Region eintaucht.