Autos parken in mehreren Reihen, Leute mit Rucksäcken und Taschen unter den Armen drehen ihre Runden, Flugzeuge starten und landen. Klingt verdächtig nach einem Flughafen-Szenario. Falsch! Das Treiben lässt sich auf Europas breitestem Strand beobachten. Die rekordverdächtig vielen Sandkörner haben sich an der Küste des Eilands Rømø vor der dänischen Nordseeküste angesammelt. Wenn Ebbe ist, verschmilzt der Horizont optisch mit dem kilometerbreiten Strand und lässt einen am Raum-Zeit-Gefühl zweifeln. Spätestens ein dumpfes und immer lauter werdendes Dröhnen holt einen zurück in die Realität.