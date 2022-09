Herbert Steinböcks geheime Hütte im Mölltal

Unsere Hütte! Von dort aus wird gewandert, was das Zeug hält! Ein beliebtes Ausflugsziel ist das Marterle! Die höchste Wallfahrtskirche Österreichs mit 1.861 Metern Seehöhe. Von „unserer“ Hütte aus kreuzt man plötzlich den Alpe-Adria-Trail. Irgendwie beeindruckend. Du schaust in die eine Richtung und weißt: ein Stückerl Fußmarsch und du bist am Meer. Du riechst es förmlich, das rauschende Salzwasser, hörst die Kinder, die am Strand kreischen und die Brandung, die an die Mole klatscht! Und dann drehst du Dich in die andere Richtung und riechst ebenfalls was: das Eis des schmelzenden Gletschers und die Abgaswolken der Guzzis und Harleys und Gold Wings. Und hörst das Schnaufen der holländischen Wohnwagenkolonnen, die sich über den Großglockner quälen. Zirka fünfzig Kilometer und sechsunddreißig Kehren später und fast vierzig Euro ärmer ist der Spuk schon wieder vorbei. Man ist oben gleich gar nicht ausgestiegen, weil eh kein Parkplatz, weil eh so viel Leut und weil eh der Kaffee so teuer und weil man eh weiter will ... möglichst rasch ... in den Urlaub.

Also wenn ich mir’s so überleg ... und die Zeit hätt’ ... ich würd lieber in die andere Richtung gehen. Man steigt in den Alpe-Adria-Trail am Fuße des Glockners in Kärnten ein, wandert 750 Kilometer über Kranjska Gora nach Muggia in Friaul-Julisch Venetien an die Adriaküste Italiens. Ein bisserl Zeit sollt man sich schon nehmen. Man kann ihn auch etappenweise gehen, wie wir das machen. Und während ich so sinniere, taucht sie auf, die Spitze des Marterle Kirchturms. Um gleich wieder zu verschwinden, wenn man sich an die nächste Talquerung macht. Und wieder taucht sie auf, jetzt größer, verheißender, ehrerbietiger. Und dann endlich hat man es geschafft! Steht vor der Kirche und vor dem Alpengasthaus Marterle!