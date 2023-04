Guadeloupe: Im Dienste des Ozeans

Manolo lässt das Hydrophon ins Wasser sinken. Mit dem Unterwassermikrofon lassen sich die Rufe und Klicklaute der Meeressäuger unter der Wasseroberfläche aufnehmen und identifizieren. So kann es vorkommen, dass Manolo öfters den Kurs wechseln muss. „Ein Außenstehender denkt, dass ich wahllos im Zickzack herumfahre, dabei hat alles seinen Grund“, sagt der Bootskapitän schmunzelnd und steuert erneut in eine entgegengesetzte Richtung.

Nach einer Stunde hat das Warten und Zickzackfahren ein Ende, die ersten Schlankdelfine tauchen neben dem Boot auf. Nach und nach werden sie mehr. „Sie lieben es, in den Bugwellen von Booten zu schwimmen und werden uns sicher eine Zeit lang begleiten“, beruhigt Caroline ihre Gäste, die an der Reling des schaukelnden Bootes aufgeregt Fotos schießen. Gleichzeitig macht sie sich Notizen für ihre Studien. „Das hier ist Sam, an der markanten Kerbe in seiner Finne zu erkennen“, präzisiert die Meeresexpertin. Weitere Erkennungszeichen seien Farbe und Pigmentierung der Haut – so einzigartig wie der menschliche Fingerabdruck.