Auslandsreisen: Gebühren, Registrierung und Co. - was man jetzt wissen muss

Mit Beginn der kalten Jahreszeit rücken Fernreisen wieder in den Fokus. Immer mehr beliebte Fernreiseziele verlangen dabei vorab eine digitale Registrierung.

Jüngstes und bekanntestes Beispiel ist die elektronische Reisegenehmigung ESTA für die USA. Diese ist seit dem 30. September 2025 teurer: Statt bisher 21 US-Dollar kostet sie künftig 40 US-Dollar (etwa 34 Euro). ÖAMTC Reiseexpertin Dagmar Redel erklärt: "Nur mit einem genehmigten ESTA-Antrag dürfen Reisende überhaupt in den Flieger steigen – daher unbedingt rechtzeitig erledigen, mindestens 72 Stunden vor Abreise. Das Außenministerium empfiehlt sogar zwei Monate vor Reiseantritt den Antrag zu stellen, damit bei einer Ablehnung ausreichend Zeit für einen Visaantrag bei der US-Botschaft bleibt."