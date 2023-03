Ferien-Messe Wien: In 4 Tagen um die Welt

KURIER zum Angreifen, Menschen treffen: vom Bühnenquiz bis zum Reisekino

Der KURIER ist als Medienpartner mit vielen Angeboten auf der Ferien-Messe Wien. Gleich nach der Eröffnung, am Donnerstag, 16. März, um 12.30 Uhr, kann man auf der Hauptbühne bei der ersten Runde des großen Reisequiz wieder tolle Preise zu gewinnen – weitere Quizrunden am Fr./Sa., jeweils um 11.30 Uhr und 16.30 Uhr; am So. um 11.30 Uhr.

Im Reisekino präsentiert KURIER ReiseGenuss-Leiter Axel Halbhuber seine Eindrücke aus aller Welt. Das Selfie-Video-Format „Axel fährt weg“ zeigt ihn auf Mittelmeerkreuzfahrt (Do., 16.3., 15 Uhr), in Ecuador (Sa., 18.3., 15 Uhr) und in Uganda (So., 19.3., 15 Uhr). Auf der Lust auf Österreich-Stage erfährt das Publikum alles über Österreichs Vielfalt. Dort gibt es Talkrunden (u. a. mit Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler), prominente Gäste sowie Garten- und Ernährungstipps. In der KURIER-freizeit.lounge im Foyer gibt es den aktuellen KURIER, Ausgaben der KURIER freizeit sowie die Sonntagsbeilage ReiseGenuss.

Das gesamte Bühnenprogramm finden Sie auf: ferien-messe.at