Ferien-Messe Wien 2025: Tägliches KURIER Reisequiz mit exklusiven Preisen

Ein neues Reisejahr liegt vor uns. Perfekte Einstimmung darauf bietet die Ferien-Messe Wien . Auf Österreichs größter Messe für Urlaub, Reisen und Freizeit liefert auch der KURIER einige Höhepunkt: besonders das große KURIER Reisequiz auf der ReiseArena (Hauptbühne) in Halle C täglich um 11.10 und 13.50 Uhr . Dabei können alle Besucherinnen und Besucher fantastische Preise gewinnen.

Wo: ReiseArena (Hauptbühne) in Halle C; von 16.–19. 1. täglich um 11.10 und 13.50 Uhr.

Wer sich auf den nächsten Traumurlaub einstimmen will, findet im Reisekino 2 (Silent Cinema, Halle C) Inspiration. Dort gibt ebenfalls das KURIER Reiseteam täglich um 15.15 Uhr spannende Einblicke und Eindrücke – zu den Reisezielen Togo und Benin (Do, 16. 1.), Camargue (Fr, 17. 1.), Island (Sa, 18. 1.) und Galapagos (So, 19. 1.).