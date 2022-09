"Bikes & Drinks": Miriam Hie ist Stargast des KURIER Leserabends

Weitere Veranstaltung

Wer für den „Bikes & Drinks“-Abend keine Zeit hat oder keine Platzbestätigung erhält: Am Samstag, den 1. Oktober, findet am selben Ort die Veranstaltung „Shop Around the Bike“ von 10 bis 16 Uhr statt, wo Radinteressierte von Ausstellern wie etwa Vaude, Abus und Bikeline alles rund ums E-Bike erfahren – mit Livemusik, Gewinnspiel und gratis E-Bikes-Tests.