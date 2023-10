Alte Gemächer und junge Mönche: Zu Besuch in drei Klöstern

Zu Klösterreich zählt auch das Stift Admont, eines der reichsten Klöster Österreichs, gelegen am Fuße des Nationalparks Gesäuse in der Steiermark. Übernachtungsgäste finden hier moderne, komfortable Zimmer und eine hervorragende Stiftsküche. Auch hier kann sich der Klostergast, unabhängig von den normalen Öffnungszeiten, in vielen Bereichen des Stiftsgeländes frei bewegen. Highlight in Admont ist die Klosterbibliothek. Sie gilt mit siebzig Metern Länge und dreizehn Metern Höhe als größte Stiftsbibliothek der Welt – und ist mit ihren spätbarocken Kuppelfresken und Skulpturen, den siebzigtausend vielfach in weißes Schweinsleder gebundenen Büchern und den weiß-goldenen Bücherschränken eine der schönsten.