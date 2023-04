Traum aus Spitze: In diesem Chanel-Kleid hat Sofia Richie Ja gesagt

Im Hôtel du Cap-Eden-Roc nahe der französischen Luxusmetropole Cannes trat am vergangenen Wochenende US-Sänger Lionel Richie vor den Traualtar. Allerdings nur, um seine Tochter Sofia dort an die Seite ihres Zukünftigen, den britischen Plattenmanager Elliot Grainge, zu begleiten.

An ihrem großen Tag schlüpfte Sofia Richie in eine besondere Robe: Die hochgeschlossene, figurbetonte Kreation aus dem Modehaus Chanel war in der Farbe Elfenbein gehalten und über und über mit schillernden weißen Pailletten besetzt. Ein hoher Neckholderkragen und feine Muschelkanten am Saum, die durch Spitze ergänzt werden, ließen das Kleid zurückhaltend schön und gleichzeitig aufregend wirken.