Schräg: Heidi Klum im Dirndl auf dem Coachella-Festival

Zum weltbekannten Coachella-Festival kamen Hunderttausende Menschen an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden in die kalifornische Wüstenstadt Indio nahe Palm Springs. Am Sonntag endete das Sehen und Gesehen werden mit außergewöhnlichen Outfits.

Top-Model Heidi Klum zeigte ihren zehn Millionen Followern auf Instagram, welche Outfits sie für das Musik-Festival gewählt hat. Der cremefarbene Spitzenzweiteiler war nicht so ungewöhnlich, doch die Fliegenpilzohrringe und der spitze Hut verwunderten ein wenig.