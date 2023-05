Mit diesem Outfit sorgte Julia Fox in Cannes für Aufsehen

Schauspielerin und Model Julia Fox ist für ihre extravaganten Auftritte auf Roten Teppichen und Events bekannt. Ob ihr eigenes Lederkleid ihr mit Lederhand an die Gurgel will, oder der Bund ihrer ultratief sitzenden Jeans als knappes Top dient, ob mit gebleichten Augenbrauen oder besonders dramatischem Augen-Make-up - die Aufmerksamkeit ist ihr gewiss.

So auch bei den Filmfestspielen in Cannes, auf dem Roten Teppich der Art of Elysium-Gala. Hier erschien Fox im Avantgarde-Transparentlook.