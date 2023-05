Mit 81 Jahren lässt Martha Stewart die Hüllen fallen

Eine frisch blondierte Wallemähne, ein dezentes Make-up, lasziv überschlagene Beine - und das Wichtigste: Martha Stewart zeigt sich in einem unglaublich tief geschnittenen Badeanzug. Dieser Look auf dem bekannten Magazin Sports Illustrated wäre an sich nichts Ungewöhnliches. Doch mit ihren 81 Jahren ist die TV-Köchin damit das älteste Covermodel in der Magazin-Geschichte.

Die anderen Stars der Ausgabe, die Schauspielerin Megan Fox (37), das Model Brooks Nader (27) und die Musikerin Kim Petras (30), sind deutlich jünger.