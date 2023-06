Met Gala 2.0: Vogue-Chefin Anna Wintour plant neues Event in London

Wintour sagte, sie habe sich veranlasst gesehen, den Erl√∂s zu spenden, nachdem sie im November letzten Jahres von Haushaltsk√ľrzungen geh√∂rt hatte. "Ich habe mit Best√ľrzung von den K√ľrzungen bei den darstellenden K√ľnsten gelesen", sagte sie gegen√ľber dem Guardian. "Das kreative Talent in London ist unvergleichlich, also werden wir alles tun, was wir tun k√∂nnen, um all diese kreativ brillanten Menschen zu unterst√ľtzen".