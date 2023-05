Königin Rania setzt mit Kaftankleid erfrischende Farbakzente

Am 25. Mai wird in Jordanien der Nationalfeiertag begangen. Den offiziellen Feierlichkeiten zu Ehren der Unabhängigkeit des Landes wohnte Königin Rania heuer in einem besonderen Look bei.

Die Jordanierin, die für ihren Hang zu eleganten Outfits und ihr feines Modegespür bekannt ist, schlüpfte unter anderem in ein smaragdgrünes Kaftankleid. Zu der langen Robe im Hemd-Stil von Taller Marmo kombinierte Rania nicht wie vorgesehen einen unifarbenen Gürtel, sondern einen auffälligen Statement-Gürtel in Gold. Dazu trug die Königin farblich abgestimmte High Heels und eine geometrische Clutch in Metallic-Optik.