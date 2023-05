Jared Leto als Choupette am roten Teppich: So gelang die Verwandlung

Die Met Gala, eine Benefizveranstaltung zugunsten des Costume Institute des Metropolitan Museum of Art in New York, ist jedes Jahr am ersten Montag im Mai ein großes Schaulaufen der Stars aus Mode- und Show-Business. Heuer stand sie unter dem Motto "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" und es war vor allem einer, der mit seinem Kostüm herausstach: Jared Leto.

Während viele ihre Looks in dem für den 2019 verstorbenen Lagerfeld typischen Schwarz und Weiß hielten oder ihm mit Chanel-Roben oder -Schmuck huldigten, zog der US-Schauspieler alle Augen mit einem Ganzkörperkatzenkostüm auf sich. Er verkleidete sich als Choupette, Karl Lagerfelds Katze.