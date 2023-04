Genderfluider Haarschnitt: Der "Heartthrob"-Bob ist zurück

Unisex ist in

Der Name Heartthrob-Bob, was übersetzt so viel wie Frauenschwarm-Bob oder Herzensbrecher-Bob bedeutet, kommt wohl daher, dass in den Neunzigern viele männliche Stars die Haare in diesem eher femininen Look trugen. Und zwar nicht irgendwelche Promi-Männer, sondern Brad Pitt und Leonardo DiCaprio oder auch Nick Carter und Johnny Depp.

Damals erlangte der Schnitt auch dank berühmter Trägerinnen wie Gwyneth Paltrow oder Winona Ryder Kultstatus. Legendär sind Bilder von Paltrow und Brad Pitt, damals noch ein Paar, mit derselben Frisur.