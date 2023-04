Dior und feiernde Promis machen Mumbai zur Modehauptstadt

Maria Grazia Chiuri zeigte ihre Herbstkollektion für 2023 nicht wie üblich in Paris, sondern dieses Mal in Mumbai. Mit viel Aufwand fand die Show direkt vor dem historischen Gateway of India statt. Dort zeigte sie eine Kollektion mit vielen Stickereien, Blumenprints, Seidenkleider, die an Saris erinnern, und Abendmänteln.