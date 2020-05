Tipps für Haustiere und PC-Spiele aus Kinderhand

Was gilt es alles zu überlegen, bevor du dir ein Haustier wünscht? Darüber schreiben im jüngsten Zeitungsworkshop im Kinder_KURIER Sophie, Anastazija und Yara. Liam dachte sich eine Geschichte von einem Krokodil aus, das in einem Fantasie-Zoo auszubrechen versuchte. Zwei Gruppen der 4b der Volksschule Flotowgasse in Wien schrieben über Fußball, eine Gruppe über reiche Menschen und Staaten, andere über Orcas und schließlich empfehlen zwei Jungredakteure ein digitales Spiel. Welches?

