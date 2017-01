Zwei der Mädchen tanzen selber Hip-Hop in einem Kurs in ihrer Schule. Beim Zeitungs-Workshop im Kinder-KURIER fiel ihnen ein Buch über diese Kultur in die Hände. Das war die Basis für ihren Artikel. Andere schreiben in kleinen Teams über Roboter, Weiße Haie, Schlangen, Hamster, Frettchen und wieder andere faszinierte ein Buch über Eisbären.

Insgesamt sind an diesem Nachmittag drei Seiten entstanden.

Diese kannst du hier - kostenlos - runterladen!