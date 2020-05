Zeitungs-Workshop /der AHS Diefenbachgasse/1e

Der Südkoreaner Psy, der eigentlich Park Jae-sang heißt, erobert mit seinem Song Gangam Style die Charts der Welt, obwohl er diesen Song nur für sein Land geschrieben hat.

Der Song war eigentlich über das Reichenviertel Gangam geschrieben, weil die Menschen sich nicht um die Armut scheren. Mit diesem Song wollte Psy der Welt zeigen, wie es in Südkorea ist, weil dort viele in Armut leben. Durch diesen Song hat er der Welt gezeigt, wie es dort zugeht.

Er hat es geschafft, in zwei Wochen das meist gesehene Video in YouTube zu werden. Mit stolzen 940.457.329 Aufrufen kann er sich mit Recht „King of YouTube“ nennen. Er ist schon in Wien, Korea, Frankfurt und in vielen Städten mehr aufgetreten.

Elias Boutra, 10 und Karlos Bigyan, 11