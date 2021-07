Wer zuletzt lacht, lacht am besten...

Mit einem Stöhnen holte die Klasse ihre Mathebücher hervor. Frau Prügelpeitsch suchte sich jeden Tag ein neues Opfer, heute war wohl Tim an der Reihe, denn Tim brauchte eine kurze Erholungspause und begann leicht zu schaukeln.Frau Prügelpeitsch hörte es und stand so schnell auf, dass ihr Stuhl nach hinten schoss. Mit wütendem Gesichtsausdruck stapfte sie auf Tim zu und stieß ihn mit voller Wucht samt Sessel zu Boden.„Tim!“ rief sie, „Wie oft habe ich euch gesagt, dass ihr nicht schaukeln sollt? He????“Tim antwortete: „10 Mal?“

Die Schulglocke läutete und die Kinder liefen erlöst aus der Schule. Am nächsten Morgen kam Amelie an die Reihe. Frau Prügelpeitsch erschien mit zwei ihrer Vogelspinnen in der Klasse. „Das sind meine Spinnen Olga und Holger. Und jetzt ist Sachunterricht dran: Seid still und hört wie das Gras wächst.“ Amelie flüsterte Emely leise etwas ins Ohr. Anscheinend war es aber nicht leise genug, denn Frau Prügelpeitsch packte Amelie am Kragen und rief: „Jetzt machst du Bekanntschaft mit Olga und Holger!“ Sie nahm die Spinnen und stopfte sie Amelie ins T-Shirt. Amelie schrie auf und zappelte solange hin und her, bis die Spinnen wieder aus dem T-Shirt fielen. Danach fiel sie in Ohnmacht. Frau Prügelpeitsch lachte nur und ließ sie einfach liegen.

Am nächsten Tag trank Hanna während der Stunde aus ihrer Wasserflasche. Frau Prügelpeitsch schlich sich von hinten an und riss ihr die Flasche aus der Hand. Dann schrie sie: „Hast du gefragt, ob du trinken darfst?“, und schüttete ihr den Inhalt der Flasche über den Kopf. Hanna begann zu schluchzen und lief aus der Klasse. Frau Prügelpeitsch rief ihr hinterher: „Geh nur heulen du kleine Heulsuse!“