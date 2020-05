Von Gangnam-Style bis Bangladesch

In Bangladesch gibt es viele Tiere, zum Beispiel: Schlangen, Libellen, Tiger, ein Tier das Schlangen isst, usw.

Im Sommer ist es so heiß, dass ich nicht zu Mittag raus darf, sondern erst am Nachmittag. Am Nachmittag spielt mein Bruder immer Volleyball mit meinem Onkel und mit meinen drei großen Schwestern. Mein Bruder heißt Arman. Arman und mein Onkel spielen gegen meine drei großen Schwestern. Meine Schwestern heißen Iba Aphu, Naba Aphu und Jebin Aphu. Meine Lieblingsschwester ist Naba Aphu.

Wir haben auch ein Hahn, 4-6 Hennen, 4-5 Küken und 2 Enten. Und außerdem haben wir täglich 2-3 Hühnereier und 2 Enteneier. Aber wir haben die Eier nicht gegessen, weil wir sehen wollten, wie die Küken rauskommen. Die Küken sind sehr süß und sehr, sehr klein.

Einmal hat dieses Tier, das Schlangen isst, einen Hahn getötet. Dieses Tier war ca.2 m lang. Es kann mit seiner Zunge Gift schießen. Aber es kam nie wieder her.

In Bangladesch gibt es nicht viel zu essen, deshalb sterben viele Leute. Dort gibt es auch Diebe. Manchmal töten sie die Menschen und dann stehlen sie Dinge die wertvoll sind. Die Diebe haben einmal von meinem Bruder einen IPod gestohlen.

Arman, 10 und Probha, 7