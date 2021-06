Üben mit Artistinnen und Artisten

Bevor Jungreporter_innen des Kinder-KURIER die knapp mehr als zweistündige Show „begutachteten“, durfte das KiKu-Team mehr als einige Blicke hinter die Kulissen werfen. Zu sehen an allen Ecken und Enden Artist_innen, von denen die einen Arme und Beine locker machten, in anderen Ecken sich welche für den Auftritt schminkten. Wieder andere – samt dem Chef-Choreografen – geleiteten die jungen Journalist_innen in einen extra Raum. Was als kleine Interviewrunde gedacht war, artete zu einigen Kurzauftritten mit der Einladung zum Mitmachen aus. So begann Melaku Lissanu Dagne mit drei Bällen zu jonglieren – anders als üblich nicht nach oben in die Luft, sondern nach unten gegen den Boden geworfen. In der Show arbeitet er mit bis zu sieben Bällen gleichzeitig. Kaum hatte er hier Backstage damit begonnen, schon deutete er den jungen Reporterinnen und Reportern, sie mögen doch zu ihm kommen und es auch versuchen, wenigstens mit zwei Bällen – zögerlich aber doch trauten sich Salem und Josipa.