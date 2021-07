Nachwahlfeiern der HDP strahlen Befreiung aus

Während es den ganzen Wahltag über hier fast gespenstisch still war in der Stadt, begannen am späten Nachmittag wieder viele hupende Autos mit schwenkenden HDP-Fahnen, rufend, singend, Victory-Zeichen in die Höhe zu recken, rumzukurven. So wie den ganzen Samstag über vor der Wahl. Erleichterung und Freude in den Gesichtern auf der Straße, in Geschäften, selbst bei den neben ihren gepanzerten Fahrzeugen stehenden Polizisten, die zuvor an strategischen Positionen gehäuft anzutreffen waren mit davor angespannt Bewaffneten.