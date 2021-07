Weich und süß wie Schokoherzen

Dieser Finn, dessen Name sich von Findelkind ableitet, irrt anfangs ein wenig schreckhaft durch den Birkenwald. Mit seiner Mitschülerin Mona ist er dort auf Schatzsuche. Die ist Teil des Schulfestes. Als er an einer zauberhaften Blume anstreift, deren Blütenstaub in seiner Nase kitzelt, ist er verwandelt. Mit einem einfachen „Trick“ wurden aus den beiden Bühnenbild-Birken Schokobäume. Er befindet sich, wie ihm Hora, ein Käfer, der nach Momos Zeithüter benannt ist, verklickert in Schokolonien . Hora dient sich als Diener an, nennt Finn ständig König, was diesen ein wenig nervt und will, nein muss ihn zur Prinzessin Mona Lisa bringen. Das süßeste Königreich der Welt ist von eisiger Kälte bedroht, wenn nicht ehebaldigst der magische Schlüssel wieder in die Hände der Prinzessin gelangt. Doch den hat ein Dunkelmonster verschluckt.