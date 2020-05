„Eine Welt Pizza“-Tag in Wiener Tourismusschule

„Mit unserem Projekt lernten wir selbstverantwortlich zu arbeiten. Außerdem engagierten wir uns in einem sozialen Projekt und mussten Verantwortung für das Gelingen unserer Aktion übernehmen“, resümieren die Jugendlichen.

Und sie fragen sich: „Hat sich unser Engagement gelohnt?“ Was sie mit einem „JAAAA, wir sind jetzt so richtig stolz auf uns“, selbst beantworten können: 400 Euro haben sie an diesem Tag durch die Abgabe von Pizzen gegen Spenden allein an diesem einen Tag eingenommen! Dazu kommen noch mehr als 750 Euro Sponsorengeld. „Aber“, so versprechen die Schüler_innen „damit ist unser Projekt noch nicht vorbei. In den nächsten Monaten wird unsere Pizza-Kreation in einigen Pizzerien in Wien und Umgebung angeboten, davon bekommen wir je 1-2 Euro für die Projekte. Es gibt außerdem noch eine Nachprojektphase mit verschiedensten Punkten, die noch zu erledigen sind.