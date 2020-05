So kam Mausi in unser Hausi

An einem schönen Sommertag im Jahr 2000 war Marlene V. auf einer Geburtstagsfeier. Die Kinder hatten viel Spaß. Auf einmal hörten sie ein Maunzen. In einem kleinen Teich entdeckten sie zwei kleine Katzenbabys.

Marlene V. nahm die Katzenbabys in den Arm und sie brachte sie in den Stall. Sie gab ihnen Milch und fütterte sie. Weil sich Marlene so aufopferungsvoll um die Kätzchen kümmerte, durfte sie eines mit nach Hause nehmen. Der Tierarzt impfte die kleine Katze vorher noch.

Zu Hause mussten sie „Mausi“, wie sie nun genannt wurde, mit dem Fläschchen alle 2 Stunden füttern. Heute ist Mausi 13 Jahre alt und hat stolze 7kg.

Adele, 8, Aleyna, 9, Vivien, 9

Unser tollen Schulausflüge

Von der 1. bis zur 3.Klasse hatten wir verschiedene Ausflüge. Manchmal mit Begleitpersonen, manchmal auch mit Melissa (unsere Nachmittags-Erzieherin). Alle Ausflüge waren toll, aber mir hat der Ausflug ins Zoom-Kindermuseum am besten gefallen.

An einem schönen Tag ging die Klasse 3b ins Zoom-Museum. Dort hatte sie eine Ausstellung über die Familie besucht. Die Kinder durften viele Stationen machen. Einmal mussten wir eine Küche ganz schnell aufräumen. Aber da der Boden immer wackelte (Rüttelplatte), fiel alles immer wieder raus. Es gab unterschiedliche Kinderzimmer – für Mädchen und Buben. Eine Hochzeitsbildstation war auch dabei. Hier konnten wir Braut und Bräutigam spielen. Es gab noch viele andere Stationen, die uns Spaß gemacht haben. Das war ein toller Tag!

Alen, 9, Jakub, 9, Nikola, 9