Von Zauberwäldern und anderen Abenteuern

Als ich die zehnte Seite aufgeschlagen hatte, war dort in bunten Farben ein unheimlicher, alles durch die Luft wirbelnder Tornado abgebildet. Ich schaute mir das Bild eine Weile an und strich vorsichtig mit dem Finger darüber. Plötzlich packte mich ein gewaltiger Windstoß und zog mich in das Bild, in den Tornado, hinein…“ und so landet die Portagonistin von Marlene Kopps (8) Geschichte in einem Zauberwald.

Mit ihrem Text „Die unsichtbare Grenze des Zauberwaldes“ landete die junge Autorin im Spitzenfeld des jüngsten Schreibbewerbs der Literaturwerkstatt. Das Motto in diesem Schuljahr hatte gelautet: Grenzen(los).