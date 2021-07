Gatsch, Stinkesocken und Schokolade

Schoko statt Gemüse, das zu bunt und gesund ist, später aber doch gelobt wird, der Stoßseufzer, noch schlafen zu wollen und vor allem Stinkesocken - rockig besungen - von einem Profimusiker und Kindern - das bietet die CD "Xandi und die Stinkesocken".

Amy und Lucy, die damals 11- und 8-jährigen Töchter des Musikers Xandl Schmidhammer sind eigentlich, so gesteht Xandl dem Kinder-KURIER, „schuld“ an der CD. „Wir haben dem Papa gesagt, du machst immer nur Musik für Erwachsene und das hat uns geärgert“, erzählt die nunmehr 9-jährige Lucy dem Kinder-KURIER. „Drum haben wir ihn gefragt, ob er nicht einmal eine CD für uns machen könnte. Ja, und dann hat er angefangen, Lieder zu schreiben. Wir haben ihm aber auch gleich ein paar Ideen gegeben, worüber er was schreiben könnte.“