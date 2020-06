Reinschnuppern in Berufe und Selbstständigkeit

Es gibt auch andere Berufe als Lokführer und Astronautin. Wer will Bootsbauer werden, wenn nicht die Eltern einen solchen Betrieb haben? Die Kinder Business Week will Kindern und Jugendlichen (8 bis 14 Jahre) eine Vielfalt von Berufen – ob selbstständig oder nicht – nahe bringen. In manchen der 77 Vorträge und Workshops, die oft von führenden Unternehmesvertretern geleitet werden, können die Kids aber auch Kompetenzen wie Teamarbeit, Kreativität usw. erleben. Beispielsweise galt es in einer der Ideenwerkstäten, in Teams einen Turm nur aus Zeitungspapier und Klebeband zu bauen.