Muttertagssendung von "frisch gekocht"

Schweinslungenbraten mit Safranreis, Champignons und Cocktailtomaten

Rezept von Raphael Zenaty; 30 Minuten/leicht

Zutaten für 4 Personen:

* 600 g Schweinslungenbraten

* 1 Tassen Basmatireis

* einige Safranfäden

* je 2 Thymianzweige und Rosmarinzweige

* 4 Zweige Petersilie

* 250 g Champignons (geviertelt)

* 3/4 Becher Obers

* 14 halbierte Cocktailtomaten

* 1 Esslöffel (EL) Petersilie (fein gehackt)

* 2 Teelöffel (TL) Butter, Salz, Pfeffer, Olivenöl

Zubereitung:

- In einem kleinen Schälchen den Safran mit 2 TL Wasser einweichen.

- 3 Tassen Wasser mit etwas Salz zum Kochen bringen und den Reis darin ca. 20 Minuten zugedeckt köcheln, dabei immer wieder umrühren.

- Den Schweinslungenbraten im Ganzen mit etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer einreiben und in einer stark vorgeheizten Pfanne mit Thymian und Rosmarin von allen Seiten scharf anbraten. Das Fleisch aus der Pfanne nehmen, in das auf 170 °C vorgeheizte Backrohr geben und dort in etwa 14 Minuten fertiggaren. Das Fleisch sollte im Kern noch rosa ist.

- In der Fleischpfanne Champignons und Cocktailtomaten mit der Butter hinzufügen und 6 bis 7 Minuten schmoren. Mit Obers ablöschen und aufkochen, dann die gehackte Petersilie hinzufügen.

- Den Safranansatz unter den gekochten Reis rühren.

- Lungenbraten aufschneiden, mit Reis und Sauce anrichten.

Mohn-Gugelhupf

Rezept von Hannah Zenaty, eine Stunde/aufwendig

Zutaten:

* 160 g Butter

* 20 g Honig

* 60 g Staubzucker

* Prise Zimt, Prise Nelkenpulver

* 10 g Vanillezucker

* geriebene Schale von ½ unbehandelter Orange

* 6 Eidotter (6 Stück)

* 6 Eiweiß

* Prise Salz

* 80 g Feinkristallzucker

* 90 g gemahlener Mohn

* 40 g glattes Mehl

* 90 g geriebene Mandeln

* Marillenmarmelade und Zuckerglasur zum Bestreichen; zerlassene Butter, Mehl und gehobelte Mandeln für die Form.