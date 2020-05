Malen, bauen, erkunden und Seiten wechseln

Nach zwei Jahren lädt das MUseum MOderner Kunst im Wiener MuseumsQuartier wieder zum Kinderaktionstag. Nicht nur das Atelier, das dir ja auch sonst zur Verfügung steht, sondern das ganze Museum gehört sozusagen dir und deinen Kolleginnen und Kollegen (4 bis 12 Jahre). Malen, formen, basteln, bauen – in verschiedensten Techniken kannst du in mehreren Bereichen arbeiten. Du darfst vorübergehend aber auch in die Rolle von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Museums schlüpfen.

Infos

Kinderaktionstag Farbtopf, Plastilin und Wunschlandschaft" im MUseum MOderner Kunst (MUMOK): 14. April, 10–18 Uhr

Für Kinder gratis (eine erwachsene Begleitperson halber Eintritt –5 €)

1070, MusemsQuartier Wien

Telefon: (01) 52500

www.mumok.at