Besondere Filme für junge Menschen

Knapp nach dem bekannten großen Kinofestival Viennale steigt immer das Kinderfilmfestival (in den Anfangsjahren noch Teil derselben). Das mittlerweile 27. Kinderfilmfestival beginnt am 14. November in Wien.

12 Filme aus Frankreich, Irland, Indien, Saudi-Arabien und Dänemark sind zum allerersten Mal in Österreich zu sehen. Nicht nur neue, sondern auch sogenannte „Filmklassiker“. In diesem Jahr ist dies beispielsweise der erste Spielfilm des im April verstorbenen Manoel de Oliveira. ANIKI BÓBÓ – RAUS BIST DU (Bild oben) ist der Eröffnungsfilm.

Das besondere an diesen Filmen ist übrigens immer, dass sie in der jeweiligen Originalsprache gezeigt werden - live im Kino wird auf Deutsch übersetzt.

http://kinderfilmfestival.at