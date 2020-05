KinderBURGlauf in Maria Enzersdorf

1000 Kinder waren vergangenes Jahr am Start. Am 25. Mai findet der Kinderlauf wieder am Fuße der Burg Liechtenstein statt. Um 10 Uhr geht’s los: Aufwärmen und Einlaufen mit Profi Michael Buchleitner. Alle Teilnehmer bekommen Startsackerl und Medaille. Beim Teambewerb können auch Eltern und Großeltern mitlaufen. Info: Antreten dürfen Kinder von 3 bis 18 Jahren in den jeweiligen Altersklassen.

Die Anmeldung ist bis zum 30. 04. gratis und erfolgt unter: www.kinderburglauf.at