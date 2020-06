Kicken mit dem Fußballstar

Petra Bauer

Welche Schuhe hast du? Bist du mitbefreundet? Der 14-jährigeEnsar und seine Mitschüler haben viele Fragen an Andreas Ivanschitz . Der Nationalspieler ist zu Gast beim Sportfest des Sonderpädagogischen Zentrums Hernals in der Leopold-Ernst-Gasse. Auch die Mädchen erweisen sich als Fußballfans. Marina (15) und Ruzi (12) kicken gerne im Park, „wenn uns die Buben mitspielen lassen“, sagt Marina. Sie ist Schulsprecherin und boxt in ihrer Freizeit. „Marina hat der Bezirksvorsteherin ein Projekt zu Selbstverteidigungskursen präsentiert, das umgesetzt wird“, erklärt die Leiterin desSPZ. Sie ist stolz, dass das Miteinander der 6- bis 17-jährigen Schüler so gut läuft. „Unsere Kinder haben besondere Bedürfnisse. Manche haben eine leichte Körper- oder Sinnesbehinderung, andere sind wiederum sehr sportlich. Wir betreuen sie in kleinen Gruppen, geben ihnen Zeit und viele Materialien, um spielerisch zu lernen."