Jungreporter über Austrias Herzschlagspiel

Ein Rückblick: Austria Wien im letzten Champions League Qualispiel gegen den kroatischen Meister Dinamo Zagrab. Austria muss zuerst in Zagreb spielen. Austria beginnt in weiß Dinamo in schwarz. Es ist ein tolles Spiel in Zagreb. Doch was fehlt sind die Tore! 0:0 der Pausenstand. Dinamo nicht zufrieden, dann ist es aber soweit. Jun hat den Ball weit auf die Seite gespielt. Da läuft Leovac und der knallt drauf. Der Dinamo-Keeper ist noch dran, aber er geht trotzdem rein. Riesenjubel bei der Wiener Austria! Ein paar Minuten später ein Pass geht in die Mitte. Und aufeinmal kommt Stankovic und schlenzt den Ball ins Eck. 0:2 - die Vorentscheidung!

Dann gibt es noch eine Aufregung. Langer Abstoß in Richtung Mitte. Stankovic ist bereit zum Kopfball, doch ein Dnamo Spieler haut ihm eine in die Rippen. Der Schiri kommt gleich und zückt glatt rot! Dinamo jetzt nur mehr zu zehnt. Noch eine letzte Chance, der Ball wird nach vorne gehaut durch Hosiner. Hosiner 1 zu 1 Situation, doch er scheitert. Dann wird Okotie gegen Hosiner eingetauscht. Das war's. Austria macht einen Riesenschritt in Richtung Champions League. Dinamo 0 Austria 2.