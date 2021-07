Hilfe für Opfer, Strafen plus Therapie für Täter

Rund 100 Jüngst-Abgeordnete aus fünf Kärntner Schulen (da dieses Bundesland derzeit den Vorsitz im Bundesrat führt) diskutierten – und beschlossen in abgeänderter Form – einen neuen §106a des Strafgesetzbuches. Intensiv berieten die Jugendlichen aus dem Villacher Peraugymnasium, der Polytechnischen Schule Rudolf-Kattnigg-Straße (ebenfalls Villach), dem Klagenfurter Europagymnasium, dem B(R)G für SlowenInnen/Z(R)G za Slovence in Klagenfurt/Celovec sowie der Höheren Lehranstalt für Wirtschaftliche Berufe in Spittal an der Drau, in vier Fraktionen (Türkis, Weiß, Gelb, Violett) sowie in zwei Ausschuss-Sitzungen und anschließend in einer Plenardebatte Maßnahmen gegen Cyber-Mobbing.