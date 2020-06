Kein Kind wird rassistisch geboren

Kindergartenpädagogik

Diversität

Melanie Baier

Kindergartenpädagogik

Mona Kaserer

Kindergartenpädagogik

Behinderungen

Karl Riedl

Marwin Sandbichler

der HAK: In meiner alten Hauptschule gab es sogenannte Sprachenklasse, viele Schüler_innen mit Migrationshintergrund haben die besucht, sie konnten sich sehr gut integrieren und mit Lehrern auch in anderen Sprachen sprechen.: Ab Herbst wird es neue Lehrpläne als Schulversuch geben und ein Jahr später eine Verordnung in dereinen großen Stellenwert einnimmt - egal in welcher Richtung ob sprachlich, behindert, geschlechterspezifisch… Es ist normal, dass man verschieden ist. Das ist ein Punkt, den alle zukünftigen Pädagoginnen und Pädagogen mitkriegen werden.: Als Kind war eine beste Freundin ein Mensch mit besonderen Bedürfnissen. Es traut sich aber kaum wer darüber zu reden. Bei der Berufsberatung heißt’s, Pflegeberufe sind so schwierig. Das bringt junge Leute kaum dazu, zu helfen.): Wir lernen den Umgang mit Menschen die besondere Bedürfnisse haben, fast gar nicht kennen. Wir müssen‘s erst kennen lernen und wissen wie wir damit umgehen, sonst geht es ja gar nicht. Kinder, die schwächer sind, kriegen oft gar keine Chance, weil es so viel Notendruck gibt, so viel Aussieben. Das ist aber ein generelles Problem in der Gesellschaft und im Schulsystem, es liegt nicht nur an Pädagoginnen und Pädagogen.: Zu oft und zu viel wird getrennt, für Menschen mitgibt es oft keinen Platz. Das ist eine Aufgabe für uns Pädagog_innen, für jedes Kind die gleichen Möglichkeiten zu schaffen und Kinder zu integrieren, BRG in der Au: Alle Schüler sollen die Chance haben, auf dem gleichen Level zu stehen, es gibt aber Schüler mit mehr Potenzial, aber es geht darum, jeden Schüler zum optimalen Potenzial zu fördern.: Es fehlt auch in der AHS und BHS viel an Aufklärung.

Hengl: Medien, Gesellschaft auch der Landesschulrat haben die Aufgabe, Menschen zu sensibilisieren, Plattformen zu organisieren Plattformen, wo wir uns begegnen, denn jetzt gibt es so viel Verunsicherung.

Aksak: Wir hatten einfach eine engagierte Lehrerin, die egal ob’s im Lehrplan stand oder nicht, das einfach gemacht hat.

Gstir: Aber wenn ich’s nicht im Lehrplan habe, dann ist es eine Frage des Zufalls, ob ich an so eine gute Lehrkraft komme und das darf‘s möglichst wenig bleiben, es soll möglichst wenig dem Glück überlassen werden, sondern möglichst alle müssen in den Genuss von Förderung kommen.